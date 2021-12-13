Lewandowski'den müthiş rekor

Robert Lewandowski, Bayern Münih'te rekorları altüst etmeyi sürdürüyor. Polonyalı yıldız, Alman ekibi tarihinde maç başına gol ortalaması en yüksek futbolcu unvanını eline geçirdi

Robert Lewandowski, Bayern Münih formasıyla tarih yazmaya devam ediyor.

33 yaşındaki futbolcu, bu sezon Bundesliga'da oynadığı 15 maçta 16 kez fileleri havalandırdı, 1 de gol pası verdi.

Tecrübeli golcü, Şampiyonlar Ligi'nde de 6 maçta takımına 9 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

Lewandowski, Bavyera ekibiyle toplamda çıktığı 352 müsabakada 321 gol attı ve 68 asist yaptı.

8 sezondur Alman devinin formasını giyen yıldız futbolcu, gösterdiği performansla GerdMüller'i geride bıraktı.

Polonyalı yıldız, maç başına 0 virgül 91 golle en çok gol atan Bayern Münih futbolcusu oldu.

Geçen sezon Bundesliga'da 41 gol atan Lewandowski, GerdMüller'in 40 gollük rekorunu da tarihe gömmüştü.

2019-2020 sezonunda ise tüm kulvarlarda 55 kez ağları sarsıp 13 gol pası veren futbolcu, kariyer rekorunu kırmıştı.

33 yaşındaki yıldız, pandemi nedeniyle iptal edilen BallonD'or ödülünü o sezon kazanamamıştı.

Bu sezon BallonD'or'u kazanacağı düşünülen Lewandowski, ödülü Arjantinli futbolcu LionelMessi'ye kaptırdı.



