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Lewandowski'den imalı Ballond'Or açıklaması

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Barcelona'da forma giyen Robert Lewandowski, Ballond'Or favorisini açıkladı. Polonyalı forvet, "Eğer tören iptal olmazsa kazanan Karim Benzema olacaktır" dedi

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Lewandowski'den imalı Ballond'Or açıklaması
Robert Lewandowski'nden imalı Ballond'Or açıklaması geldi. Ödülü kimin kazanacağına dair soruları yanıtlayan Polonyalı forvet, "Tören iptal edilmezse kazanan Karim Benzema olacaktır" dedi.
Lewandowski, bu soruyla birlikte yılın futbolcusu favorisini açıklarken, 2020 yılında pandemi nedeniyle iptal edilen Ballond'Or ödül törenini de eleştirmiş oldu.
O sezon Bayern Münih formasıyla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan tecrübeli forvet, 47 resmi maçta 55 gol ve 10 asistle öne çıkmıştı.
Lewandowski 2020 sezonunda otoriteler tarafından Ballond'Or'un kesin favorisi olarak gösterilse de iptal olan ödül töreniyle birlikte hayal kırıklığına uğramıştı. 
 
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