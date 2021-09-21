Lewandowski "Altın Ayakkabı" ödülüne kavuştu

2020-2021 sezonunda 41 gole imza atarak Bundesliga tarihinin en çok ağları sarsan oyuncu unvanını GerdMüller'in (40 gol) elinden alan 33 yaşındaki Polonyalı santrfor, Münih kentinde düzenlenen törenle Altın Ayakkabı ödülünü teslim aldı.
Törende duygularını dile getiren Lewandowski, "Bu büyük onura erişebildiğim için çok mutluyum. Aileme, takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve tüm Bayern ailesine teşekkürler. Onların desteği olmadan bunu başaramazdım." ifadelerini kullandı.
Bu sezon Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Arjantinli yıldız LionelMessi, bu ödülü en çok kazanan oyuncu (6 kez) konumunda bulunuyor.
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