Lewandovski attı, Bayern kazandı

Bayern Münih, Bundesliga'nın 3. hafta kapanış maçında Hertha Berlin'i Allianz Arena'da konuk etti.
Bavyera ekibi, karşılaşmanın ilk yarısını Robert Lewandowski'nin 40. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.
Çekişmeli geçen ikinci yarıda Bayern Münih, Lewandowski'nin 51, 85 ve penaltıdan 90+3. dakikalarda attığı gollerle karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.
Hertha Berlin'in gollerini 59. dakikada Jhon Cordoba, 71. dakikada Matheus Cunha ve 88. dakikada Jessic Ngankam kaydetti.
Bayern Münih puanını 6’ya çıkarırken, Hertha Berlin 3 puanda kaldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.