banner762
banner815
Yıldırımlılar yıllardır yol tamiri bekliyor
Yıldırımlılar yıllardır yol tamiri bekliyor
72 0
Gecenin galipleri, Levent ve GG
Gecenin galipleri, Levent ve GG
7 0
 
“Yap boz en iyi yaptığımız iş”
“Yap boz en iyi yaptığımız iş”
24 0
Vatandaşların son durumu!
Vatandaşların son durumu!
55 0
Motokros şampiyonası Dilekkaya’da başladı
Motokros şampiyonası Dilekkaya’da başladı
9 0
Biraz daha sorumlu olmak gerek
Biraz daha sorumlu olmak gerek
53 0
“Kıb-Tek’in yakıt alacak parası yok”
“Kıb-Tek’in yakıt alacak parası yok”
38 0
banner797
banner794

Leipzig ile Atalanta yenişemedi

banner476

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Almanya temsilcisi Leipzig ile İtalya ekibi Atalanta 1-1 berabere kaldı

Leipzig ile Atalanta yenişemedi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında çeyrek final aşaması tek karşılaşmayla başladı.

Konuk takım Atalanta, 17. dakikada Luis Muriel'in golüyle Leipzig karşısında 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 57. dakikasında Andre Silva, Leipzig adına penaltı atışından faydalanamadı.

Leipzig, 58. dakikada ise Davide Zappacosta'nın kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Atalanta'da milli futbolcu Merih Demiral, karşılaşmada 90 dakika görev yaptı. 57. dakikada rakibine yaptığı müdahaleyle penaltıya neden olan Merih, son anlarda ise çizgiden çıkardığı topla takımının mağlubiyetini önledi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.