Leipzig ile Atalanta yenişemedi

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Almanya temsilcisi Leipzig ile İtalya ekibi Atalanta 1-1 berabere kaldı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında çeyrek final aşaması tek karşılaşmayla başladı.

Konuk takım Atalanta, 17. dakikada Luis Muriel'in golüyle Leipzig karşısında 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 57. dakikasında Andre Silva, Leipzig adına penaltı atışından faydalanamadı.

Leipzig, 58. dakikada ise Davide Zappacosta'nın kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Atalanta'da milli futbolcu Merih Demiral, karşılaşmada 90 dakika görev yaptı. 57. dakikada rakibine yaptığı müdahaleyle penaltıya neden olan Merih, son anlarda ise çizgiden çıkardığı topla takımının mağlubiyetini önledi.