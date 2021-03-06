Leipzig 3 puanı 3 golle aldı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig, deplasmanda Freiburg'u 3-0 yendi

Leipzig, Bundesliga'nın 24. haftasında Schwarzwald Stadı'nda Freiburg'a konuk oldu.

İlk yarıyı 41. dakikada Christopher Nkunku'nun golüyle 1-0 önde tamamlayan Leipzig, ikinci yarıda 64. dakikada Alexander Sörloth ve 79. dakikada Emil Forsberg ile 2 gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Leipzig bu galibiyetle puanını 53'e çıkardı ve maç fazlasıyla Bundesliga'da liderliğe yükseldi.

Freiburg ise 34 puanla 8. sırada kaldı.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Hoffenheim sahasında Wolfsburg'u 2-1, Bayer Leverkusen deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 1-0 ve Hertha Berlin sahasında Augsburg'u 2-1 yendi.

Eintracht Frankfurt​​​​​​​-Stuttgart müsabakası ise 1-1 berabere sonuçlandı.