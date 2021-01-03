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Leicester City'nin zirve takibi sürüyor

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İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Leicester City deplasmanda Newcastle United'ı 2-1 mağlup ederek 2 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı

Leicester City'nin zirve takibi sürüyor
İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Leicester City,  Newcastle United'a  konuk oldu.
Konuk ekip 55. dakikada James Maddison ve 72. dakikada  Youri Tielemans'ın attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup etti. Newcastle United'ın  maçtaki tek golünü 82. dakikada Andy Carroll kaydetti.
Ligde üst üste iki beraberlik alan Leicester City bu galibiyetle 32 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Newcastle United ise 19 puanda kaldı.
Leicester forması giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, 79. dakikada oyuna dahil oldu.
 
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