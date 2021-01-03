Leicester City'nin zirve takibi sürüyor

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Leicester City, Newcastle United'a konuk oldu.
Konuk ekip 55. dakikada James Maddison ve 72. dakikada Youri Tielemans'ın attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup etti. Newcastle United'ın maçtaki tek golünü 82. dakikada Andy Carroll kaydetti.
Ligde üst üste iki beraberlik alan Leicester City bu galibiyetle 32 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Newcastle United ise 19 puanda kaldı.
Leicester forması giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, 79. dakikada oyuna dahil oldu.
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