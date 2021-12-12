Leicester City 4 golle kazandı

İngiltere Premier Lig'de Leicester City, evinde Newcastle United'ı 4-0 yendi. Leicester City'de milli oyuncu Çağlar Söyüncü, 90 dakika boyunca sahada kaldı
Ligin 16. haftasındaki maçta Leicester City'nin golleri 38 ve 81. dakikada Tielemans, 57. dakikada Daka ve 85. dakikada Maddison'dan geldi.
Leicester City'de milli oyuncu Çağlar Söyüncü, 90 dakika boyunca sahada kaldı.
Bu sonucun ardından 22 puana yükselen Leicester City, ligde 8. sırada yer aldı.
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