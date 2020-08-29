banner480
banner69
Maserati’den iki Trofeo modeli daha
Maserati’den iki Trofeo modeli daha
18 0
“Cratos’u satın aldı” iddialarına, Alaattin Çakıcı’dan yalanlama
“Cratos’u satın aldı” iddialarına, Alaattin Çakıcı’dan yalanlama
18 0
 
GG solak peşinde
GG solak peşinde
228 0
Bu ne vurdumduymazlık?
Bu ne vurdumduymazlık?
247 0
Hedef en çok satılan BMW modeli olmak!
Hedef en çok satılan BMW modeli olmak!
27 0
China Bazaar Gençlik Gücü
China Bazaar Gençlik Gücü
133 0
Haspolat kirli sanayi bölgesinde yangın
Haspolat kirli sanayi bölgesinde yangın
159 0
banner460

Leeds United, Rodrigo'yu transfer etti

banner476

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United, Valencia forması giyen İspanyol futbolcu Rodrigo Moreno Machado'yu kadrosuna kattı

Leeds United, Rodrigo'yu transfer etti
16 yıl aradan sonra Premier Lig'e dönen Marcelo Bielsa yönetimindeki Leeds United, 29 yaşındaki Rodrigo ile dört yıllık sözleşme imzaladı.
İngiliz ekibinin kasasından transfer için 29 milyon avro çıktığı basına yansıdı.
Futbola Celta Vigo altyapısında başlayan Rodrigo, Valencia'nın yanı sıra Benfica ve Bolton Wanderers takımlarında forma giydi.
Valencia'da 2014 yılından bu yana çıktığı 220 maçta 59 gol atan İspanyol forvet, milli takımda 22 karşılaşmada 8 kez ağları sarstı. 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.