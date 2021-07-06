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Leeds United, Barçalı Junior Firpo'yu transfer etti

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United, Barcelona'da forma giyen defans oyuncusu Junior Firpo'yu kadrosuna kattığını duyurdu

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Leeds United, Barçalı Junior Firpo'yu transfer etti
İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Barcelona ile bonservis bedeli konusunda anlaşma sağlandığı ve 24 yaşındaki sol bekle 4 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Leeds United, JuniorFirpo için Barcelona'ya 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Katalan temsilcisinin 2019 yılında Real Betis'ten transfer ettiği Dominik Cumhuriyeti asıllı İspanyol oyuncu, Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda 41 karşılaşmada 2 gole imza atmıştı.
 
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