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Lazio Muriç'i açıkladı

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Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, Serie A ekibi Lazio'ya transfer oldu

Lazio Muriç'i açıkladı
Fenerbahçe'nin transferi için İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio ile görüşmelerine başladığı Kosovalı futbolcu Vedat Muric, Roma’ya geldi.
Muric, Lazio ile görüşmeler için İstanbul'dan hareket eden özel uçakla başkent Roma'nın Ciampino Havalimanı'na ulaştı. Futbolcuyu, Lazio kulübü yetkilileri karşıladı.
Havalimanına girişte Kovid-19 önlemleri gereği ateşi ölçülen ve pasaport kontrolünden geçen 26 yaşındaki Kosovalı forvet, Lazio atkısıyla kendisini takibe gelen basın mensuplarına poz verdi.
Muric, kendisine "Hoş geldin" diyen basın mensuplarına da teşekkür etti.
Futbolcu, Roma'da yarın sağlık kontrolünden geçecek. Kontrollerin ardından Lazio'nun transferi resmen duyurması bekleniyor. 
 
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