Larnaka’da bir futbol rüyası gerçekleşecek

KOP, Larnaka’da çok amaçlı bir futbol merkezi kurulacağını duyururken, Kıbrıs futbolu için bir rüyanın gerçekleşmesinin adımının atıldığının vurguladı.Merkez, “Kıbrıs’ta futbolun evi” olacak. Uluslararası organizasyonların düzenleneceği merkeze, UEFA ve FIFAsponsor olacak



KOP’tan yapılan duyuruda, Kıbrıs'ta futbolun tanıtımı, korunması ve geliştirilmesine yönelik misyon bağlamında yapılacak olan merkez için mimari yarışmayı duyurdu.

Hedef 2024

KOP, futbol merkezinin 2024 yılında faaliyete geçmesini planlıyor. KOP ve Kıbrıs futbolu için bir rüyanın gerçekleşmesinin adımının atıldığının vurgulandığı açıklamada, yarışmaya katılmak isteyenlerin, kriterleri karşılaması halinde 5 Mart 2021 tarihine kadar

KOP, inşa edilecek merkezde tüm futbolcuların, hakemlerin, antrenörlerin antrenman yapıp, eğitim görebileceğini yani merkezin “Kıbrıs’ta futbolun evi” olacağını ifade etti.

Ayrıca, KOP’un merkez ofisleri “Ulusal Spor Merkezi ”ne taşınacak ve KOP’ta çalışan veya ilgili olan her kesimin aynı tesislerde buluşması sağlanacak.Tesisler, KOP, Milli Takımlar ve futbolla doğrudan ilgili çeşitli konferans, seminer ve eğitim programlarına ev sahipliği yapabilecek.

KOP, yaptığı açıklamada tesislerin ana amaçlarından birinin de çeşitli uluslararası organizasyonlar ve turnuvalar düzenlemek olduğunu ifade etti. KOP ayrıca çocuklar liglerini de burada oynatmayı planladıklarını vurguladı.

FIFA ve UEFA sponsor

KOP, futbol merkezinin yapılmasında KOP’un kendi kaynaklarının yanı sıra UEFA Hattrick ve FIFA Forward’ın da sponsor olduğunu, ayrıca söz konusu merkezin yapılacağı arsanın da devlet tarafından hibe edildiğini ifade etti.

Kıbrıs Futbol Federasyonu (KOP) Larnaka’ya bağlı Kornos bölgesinde çok amaçlı bir futbol merkezi kurulacağını duyurdu. KOP, merkezin nasıl olacağıyla ilgili de bir mimarlık yarışması düzenliyor.KOP’tan yapılan duyuruda, Kıbrıs'ta futbolun tanıtımı, korunması ve geliştirilmesine yönelik misyon bağlamında yapılacak olan merkez için mimari yarışmayı duyurdu.KOP, futbol merkezinin 2024 yılında faaliyete geçmesini planlıyor. KOP ve Kıbrıs futbolu için bir rüyanın gerçekleşmesinin adımının atıldığının vurgulandığı açıklamada, yarışmaya katılmak isteyenlerin, kriterleri karşılaması halinde 5 Mart 2021 tarihine kadar http:// [email protected] adresine çalışmalarını göndermeleri bildirildi. Yarışma ile ilgili detaylı bilgileri ve gerekenleri KOP’un resmi sayfasından yarışmacılar indirebilecek.KOP, inşa edilecek merkezde tüm futbolcuların, hakemlerin, antrenörlerin antrenman yapıp, eğitim görebileceğini yani merkezin “Kıbrıs’ta futbolun evi” olacağını ifade etti.Ayrıca, KOP’un merkez ofisleri “Ulusal Spor Merkezi ”ne taşınacak ve KOP’ta çalışan veya ilgili olan her kesimin aynı tesislerde buluşması sağlanacak.Tesisler, KOP, Milli Takımlar ve futbolla doğrudan ilgili çeşitli konferans, seminer ve eğitim programlarına ev sahipliği yapabilecek.KOP, yaptığı açıklamada tesislerin ana amaçlarından birinin de çeşitli uluslararası organizasyonlar ve turnuvalar düzenlemek olduğunu ifade etti. KOP ayrıca çocuklar liglerini de burada oynatmayı planladıklarını vurguladı.KOP, futbol merkezinin yapılmasında KOP’un kendi kaynaklarının yanı sıra UEFA Hattrick ve FIFA Forward’ın da sponsor olduğunu, ayrıca söz konusu merkezin yapılacağı arsanın da devlet tarafından hibe edildiğini ifade etti.