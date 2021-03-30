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Larin attı, Kanada rekor kırdı

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Kanada, 2022 FIFA Dünya Kupası Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Elemeleri'nde Cayman Adaları'nı 11-0 yenerek tarihinin en farklı skoruna imza attı

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Larin attı, Kanada rekor kırdı
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Beşiktaş'ta forma giyen CyleLarin'i de kadrosunda bulunduran Kanada, ABD'nin Florida eyaletindeki IMG Akademisi Stadı'nda Cayman Adaları'na konuk oldu.
Kırmızı-beyazlı ekip, LucasCavallini (3), AlphonsoDavies (2), Mark-AnthonyKaye (2), CyleLarin, Frank Sturing, David Wotherspoon ve AlistairJohnston'ın golleriyle mücadeleyi 11-0 kazandı.
Bu skor, Kanada Milli Takımı'nın tarihinde elde ettiği en farklı galibiyet olarak kayıtlara geçti.
Bermuda'yı 5-1 mağlup ettikleri maçta "hat-trick" yapan Larin de elemelerdeki gol sayısını 4'e çıkardı
 
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