Larin attı, Kanada rekor kırdı

Beşiktaş'ta forma giyen CyleLarin'i de kadrosunda bulunduran Kanada, ABD'nin Florida eyaletindeki IMG Akademisi Stadı'nda Cayman Adaları'na konuk oldu.
Kırmızı-beyazlı ekip, LucasCavallini (3), AlphonsoDavies (2), Mark-AnthonyKaye (2), CyleLarin, Frank Sturing, David Wotherspoon ve AlistairJohnston'ın golleriyle mücadeleyi 11-0 kazandı.
Bu skor, Kanada Milli Takımı'nın tarihinde elde ettiği en farklı galibiyet olarak kayıtlara geçti.
Bermuda'yı 5-1 mağlup ettikleri maçta "hat-trick" yapan Larin de elemelerdeki gol sayısını 4'e çıkardı
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