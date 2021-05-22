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La Liga'da şampiyon Atletico Madrid

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İspanya La Liga'nın 38. ve son haftasında deplasmanda ligde kalma mücadelesi veren Valladolid'i 2-1 mağlup eden Atletico Madrid, puanını 86'ya çıkardı ve kupayı 11. kez müzesine götürdü

La Liga'da şampiyon Atletico Madrid
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 38. haftasında deplasmanda Real Valladolid'i 2-1 yenen Atletico Madrid, şampiyonluğa ulaştı.

Jose Zorrilla Stadı'nda oynanan ligin son hafta mücadelesine lider giren Atletico Madrid, Real Valladolid'in konuğu oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Real Valladolid, 18. dakikada Oscar Plano'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Atletico Madrid, 57. dakikada Angel Correa ve 67. dakikada Luis Suarez'in ağları sarsmasıyla rakibini 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla ligi 86 puanla zirvede tamamlayan Atletico Madrid, 7 yıl aranın ardından şampiyonluğa ulaştı. Madrid ekibi, tarihinin ise 11. şampiyonluğunu elde etti.

Real Madrid ikinci oldu

Zirve yarışını son haftaya kadar sürdüren Real Madrid ise Alfredo di Stefano Stadı'nda ağırladığı Villarreal'i son dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 yenmesine rağmen ligi 84 puanla ikinci sırada tamamladı.

Villarreal'in golünü 20. dakikada Yeremi Pino, Real Madrid'in gollerini ise 87. dakikada Karim Benzema ve 90+2. dakikada Luka Modric kaydetti. Deplasmanda Eibar'ı 81. dakikada Antoine Griezmann'ın golüyle 1-0 yenen Barcelona ise 79 puanla ligi üçüncü sırada bitirdi.

Messi 8. kez gol kralı

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, ligi 30 golle tamamlayarak krallık yarışında zirvenin sahibi oldu. Üst üste beşinci, toplamda ise 8. kez gol krallığı yarışında ipi önde göğüsleyen Messi'yi, 23'er golle Villarrealli Gerard Moreno ve Real Madridli Karim Benzema izledi.

Küme düşenler belli oldu

LaLiga'da bu sezon küme düşen takımlar ise son maçların ardından kesinleşti. Ligi son 3 sırada tamamlayan Huesca (34 puan), Real Valladolid (31 puan) ve Eibar (30 puan) gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek.

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