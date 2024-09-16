banner913
banner932
Özcan Deniz, Merit Royal Diamond’da yine gönülleri fethetti
Özcan Deniz, Merit Royal Diamond’da yine gönülleri fethetti
28 0
Estonyalı atlet İstanbul'da ip üzerinde yürüyerek Asya'dan Avrupa'ya geçti
Estonyalı atlet İstanbul'da ip üzerinde yürüyerek Asya'dan Avrupa'ya geçti
19 0
 
CTP, “Çocuklar okula, halk sokağa, Hükümet istifa” sloganıyla eylem yaptı
CTP, “Çocuklar okula, halk sokağa, Hükümet istifa” sloganıyla eylem yaptı
27 0
"Bu kadar aydır ne yapardınız?"
23 0
''Konu, UBP'ye mal edilemez''
''Konu, UBP'ye mal edilemez''
38 0
''Çocuklarımızın hayatlarıyla oynanıyor''
''Çocuklarımızın hayatlarıyla oynanıyor''
24 0
"21 Eylül’de istikrar kazanacak"
23 0
banner1032

La Liga'da Barcelona rüzgarı

banner1020

La Liga'da Barcelona fırtınası erken başladı. Katalan ekibi ligde sezonun ilk 5 maçını kazanırken en yakın takipçisi Real Madrid'e 4 puan fark attı

banner1045
La Liga'da Barcelona rüzgarı
banner971
Barcelona bu sezon bir başka. Geçen yıl La Liga şampiyonluğunu Real Madrid'e kaptıran Katalan ekibi yeni sezona etkili başladı.
Bordo-mavililer, Lig'in beşinci haftasında Girona'yı deplasmanda 4-1 yenerken rakiplerine gözdağı verdi.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 30 ve 37'nci dakikada Lamine Yamal, 47'de Dani Olmo ile 64'üncü dakikada Pedri attı.
Girona'nın tek sayısını 80'inci dakikada Christian Stuani kaydetti. Barcelona böylece La Liga'da oynadığı 5'inci maçtan da galibiyetle ayrıldı.
Katalan ekibi yeni teknik direktörü Hansi Flick yönetiminde sezonun ilk maçında deplasmanda Valencia'yı 2-1 yendi. Bordo mavililer daha sonra Athletic Bilbao ve Rayo Vallecano'yu da yine aynı skorla 2-1 mağlup etti.
Barcelona 4'üncü haftada ise Real Valladolid'i 7-0'la geçerken şampiyonluğu ne kadar çok istediğini gösterdi.
La Liga'ya kayıpsız başlayan Katalan ekibi, beşinci hafta itibariyla son şampiyon Real Madrid'e dört puan fark attı. Barcelona 22 Eylül pazar günü, ligin yenilgisiz dört takımından biri olan Villarreal'e konuk olacak. 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.