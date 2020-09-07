banner480
banner69
Kartingin şampiyonları belirlendi
Kartingin şampiyonları belirlendi
3 0
“KKTC’ye takviye asker, zırhlı birlik ve füze sistemi yerleştirilecek”
“KKTC’ye takviye asker, zırhlı birlik ve füze sistemi yerleştirilecek”
173 0
 
En Lezzetli Cupcake Tarifi
En Lezzetli Cupcake Tarifi
28 0
Yeni Mercedes-Benz S-Serisi görücüye çıktı
Yeni Mercedes-Benz S-Serisi görücüye çıktı
41 0
Alkol şişede durduğu gibi durmuyor
Alkol şişede durduğu gibi durmuyor
668 0
KITMOK sporcuları pistleri ısıttı
KITMOK sporcuları pistleri ısıttı
35 0
28 0
banner460

La Liga başkanı hakkında soruşturma talebi

banner476

La Liga'nın başkanı Javier Tebas, geçen sezon Fuenlabrada takımında çıkan Kovid-19 vakalarını önceden bilmesine rağmen deplasmandaki Deportivo La Coruna maçına gitmelerine izin vermekle suçlandı

La Liga başkanı hakkında soruşturma talebi
İspanya devlet televizyonu RTVE, LaLiga Başkanı Tebas'ın, oğlunun çalıştığı kulüp olan Fuenlabrada'da birkaç futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bilmesine rağmen takımın Coruna'ya gitme kararı almasından sorumlu tutulduğunu iddia etti.
Hükümete bağlı olan Spor Yüksek Konseyi'nin (CSD), söz konusu iddiayla ilgili olarak Tebas hakkında soruşturma açılması için savcılığa başvurduğu bildirildi.
Konuya ilişkin daha önceden İspanya Futbol Federasyonunca (RFEF) açılan soruşturmanın, "bu iddiaları araştırmaya sadece LaLiga'nın yetkisi var" şeklinde karar alan Spor İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiği hatırlatıldı.
Tebas'ın oğlunun, Fuenlabrada kulübünün yönetim kurulunun sekreteri olduğu bilgisi paylaşıldı.
İspanya 2. Futbol Ligi'nde 2019-2020 sezonunun son haftasında 20 Temmuz'da oynanması gereken Deportivo La Coruna-Fuenlabrada maçı konuk takımdaki 7 futbolcuda Kovid-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı ertelenmişti.
2. ligde diğer maçların oynamasıyla, 3. lige düşmesi garantilenen Deportivo ve Numancia, son maçlarının tekrar oynanmasını ve 2. ligdeki takım sayısının 24'e çıkarılmasını talep etmiş ancak bunlar kabul görmemişti.
Deportivo, Fuenlabrada kulübü ile ilişkisinden dolayı LaLiga Başkanı Tebas'ın görevden alınmasını da istemişti. 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.