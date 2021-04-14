Kupa 2'de yarı finalistler belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi 2020-2021 sezonu çeyrek final rövanş karşılaşmaları 15 Nisan Perşembe günü oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun çeyrek finali yapılacak 4 rövanş maçıyla tamamlanacak ve yarı finale kalan takımlar belli olacak.
Slavia Prag ile Arsenal arasında Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanacak rövanş karşılaşmasını, FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Tamamı yarın TSİ 22.00'de başlayacak ve beINSports'un kanallarından yayınlanacak çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:
Manchester United (İngiltere) - Granada (İspanya) (2-0)
Slavia Prag (Çekya) - Arsenal (İngiltere) (1-1)
Roma (İtalya) - Ajax (Hollanda) (2-1)
Villarreal (İspanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (1-0)
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