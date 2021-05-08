banner583
2021 Skoda Fabia her şeyin daha iyisiyle geldi
2021 Skoda Fabia her şeyin daha iyisiyle geldi
14 0
Motor sporları Zet’e kavuştu
Motor sporları Zet’e kavuştu
15 0
 
20 yıl sonunda Girne’nin hali
20 yıl sonunda Girne’nin hali
75 0
Avrupa Ligi finalistleri belli oldu
Avrupa Ligi finalistleri belli oldu
26 0
Asfalt ağlayacak
Asfalt ağlayacak
32 0
Böyle dere temizliği olmaz
Böyle dere temizliği olmaz
52 0
Korkutan kaza ucuz atlatıldı
Korkutan kaza ucuz atlatıldı
282 0
banner661
banner570

Kral, Lille'i şampiyonluğa taşıyor

banner476

Ligue 1'in 36. haftasında Nord derbisinde lider Lille ile Lens karşı karşıya geldi. Lille, milli takımın tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz'ın 2 gol attığı mücadeleyi 3-0 kazandı ve maç fazlasıyla PSG ile olan puan farkını 4'e çıkardı

Kral, Lille'i şampiyonluğa taşıyor

Fransa Ligue 1'de liderlik koltuğunda oturan temsilcilerimiz Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, 36. hafta maçında Nord derbisinde Lens'e konuk oldu.

Milli takımın 35 yaşındaki tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz'ın 4. dakikada penaltıdan, takımını 1-0 öne geçirdi. 40'ta bir kez daha sahneye çıkan Burak, bu kez ceza sahası dışından harika bir vuruşla kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı.

60. dakikada Jonathan David ile bir gol daha bulan Lille, müsabakayı 3-0 kazandı ve şampiyonluk yolunda önemli bir eşiği kayıpsız geçti.

Ev sahibi Lens'te 35. dakikada ikinci sarı kartını gören Michelin, mücadelenin kalan kısmında takımını bir kişi eksik bıraktı. 

Lille'de Burak Yılmaz ve Zeki Çelik müsabakaya ilk 11'de başlayıp 75'er dakika sahada kaldı. Lille forması giyen bir diğer temsilcimiz Yusuf Yazıcı ise son 15 dakika mücadelede boy gösterdi. 

Bu sonuçla puanını 79'a çıkaran Lille maç fazlasıyla en yakın takipçisi PSG'nin 4 puan önünde son 2 haftaya liderlik koltuğunda girmeyi garantiledi.

Paris Saint-Germain, 36. hafta maçında pazar akşamı Rennes deplasmanına konuk olacak. 

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.