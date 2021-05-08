Kral, Lille'i şampiyonluğa taşıyor

Ligue 1'in 36. haftasında Nord derbisinde lider Lille ile Lens karşı karşıya geldi. Lille, milli takımın tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz'ın 2 gol attığı mücadeleyi 3-0 kazandı ve maç fazlasıyla PSG ile olan puan farkını 4'e çıkardı

Fransa Ligue 1'de liderlik koltuğunda oturan temsilcilerimiz Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, 36. hafta maçında Nord derbisinde Lens'e konuk oldu.

Milli takımın 35 yaşındaki tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz'ın 4. dakikada penaltıdan, takımını 1-0 öne geçirdi. 40'ta bir kez daha sahneye çıkan Burak, bu kez ceza sahası dışından harika bir vuruşla kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı.

60. dakikada Jonathan David ile bir gol daha bulan Lille, müsabakayı 3-0 kazandı ve şampiyonluk yolunda önemli bir eşiği kayıpsız geçti.

Ev sahibi Lens'te 35. dakikada ikinci sarı kartını gören Michelin, mücadelenin kalan kısmında takımını bir kişi eksik bıraktı.

Lille'de Burak Yılmaz ve Zeki Çelik müsabakaya ilk 11'de başlayıp 75'er dakika sahada kaldı. Lille forması giyen bir diğer temsilcimiz Yusuf Yazıcı ise son 15 dakika mücadelede boy gösterdi.

Bu sonuçla puanını 79'a çıkaran Lille maç fazlasıyla en yakın takipçisi PSG'nin 4 puan önünde son 2 haftaya liderlik koltuğunda girmeyi garantiledi.

Paris Saint-Germain, 36. hafta maçında pazar akşamı Rennes deplasmanına konuk olacak.