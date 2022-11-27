Kosta Rika, Japonya'yı devirdi

Katar'ın ev sahipliğindeki FIFA Dünya Kupası'nın E Grubu ikinci maçında Kosta Rika, Japonya'yı 1-0 mağlup etti

Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanan ve TRT1 ekranlarından naklen yayınlanan mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetti.

Karşılaşmanın büyük bölümünde oyun ve pozisyon üstünlüğünü elinde bulunduran Japonya, 81'de Keysher Fuller'in golüne engel olamayınca sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Japonya karşılaşmaya; Gonda, Yamane, Yoshida, Itakura, Nagatomo, Endo, Morita, Doan, Kamada, Soma, Ueda ilk 11'iyle başladı.

Kosta Rika sahaya; Keylor Navas, Duarte, Oviedo, Calvo, Waston, Fuller, Borges, Torres, Tejeda, Contreras, Campbell 11'iyle çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

İkinci yarıda daha etkili oynayan Japonya, 47. dakikada Endo, 57. ve 63. dakikalarda Soma ile yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi.

Eski Galatasaraylı Japon futbolcu Yuto Nagatomo, ikinci yarının başında yerini Hiroki Ito'ya bıraktı.

Turnuvada ikinci sarı kartını gören Kosta Rikalı oyuncu Francisco Calvo, cezalı duruma düştü. Calvo, Almanya ile yapılacak son maçta forma giyemeyecek.

Kosta Rika, 81. dakikada Keysher Fuller'in attığı golle Japonya karşısında 1-0 öne geçti. Kosta Rika'nın FIFA Dünya Kupası 2022'deki ilk isabetli şutu gol oldu.

