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KOP ligleri durdurdu

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KOP ligleri durdurdu
Güney Kıbrıs’ta artan Covid-19 vakaları sonrasında Kıbrıs Futbol Federasyonu (KOP) 1.Lig hariç tüm ligleri durdurma kararı aldı.
Rum Sağlık Bakanlığı’nın aldığı önlemler çerçevesinde Limasol ve Baf bölgelerinde 1.Lig takımları hariç tüm spor organizasyonlarını durdurma kararı almasının ardından toplanan KOP, 30 Kasım’a kadar 1.Lig hariç düzenlediği tüm organizasyonları durdurma kararı aldı.
KOP’un, Sağlık Bakanlığı ile en azından antrenmanların belli şartlar altında devam etmesi için görüşmelerde bulunduğu ve henüz bir anlaşmaya varılamadığı bildirildi.
 
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