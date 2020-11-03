Kondogbia Atletico Madrid'de

Atletico Madrid'den yapılan yazılı açıklamada, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Kondogbia ile 2020-2021 sezonu dahil 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Transfer sezonu bitmesine rağmen Atletico, La Liga yönetiminden özel izin alarak Fransız orta sahayı transfer etti.
İspanyol basınında, Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu olan ve aynı zamanda Fransa vatandaşlığı da bulunan Kondogbia'nın transfer için Atletico Madrid'in Valencia'ya yaklaşık 15 milyon euro ödeyeceği iddia edildi.
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