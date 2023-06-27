Kluivert adım adım Adana Demirspor'a

Adana Demirspor, teknik direktör arayışlarında sona yaklaştı. Mavi şimşekler, Hollandalı çalıştırıcı Patrick Kluivert ile büyük ölçüde anlaşma sağladı

Adana Demirspor'da teknik direktör belirsizliği sona ermek üzere. Güney ekibi, Patrick Kluivert ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

46 yaşındaki çalıştırıcı ile hafta sonuna kadar resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.

Hollanda ve Kamerun milli takımlarında yardımcı antrenörlük görevi üstlenen Kluivert, Ajax'ın 19 yaş altı ve Twente'nin 21 yaş altı takımlarında teknik direktörlük yaptı.

Futbolculuk döneminde önemli bir kariyere sahip olan Patrick Kluivert; sırasıyla Ajax, Milan, Barcelona, Newcastle, Valencia, PSV Eindhoven ve Lille formaları giymişti.

Daha önce Andrea Pirlo, Guti ve Alex de Souza ile de temasa geçen Adana Demirspor, son olarak Slaven Bilic ile görüşmüştü.

