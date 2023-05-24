Kim Min Jae İngiltere yolcusu

Fenerbahçe'den Serie A ekibi Napoli'ye transfer olan Kim MinJae'nin İngiliz ekibi Manchester United'a transfer olacağı iddia edildi

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olduktan sonra İtalyan ekibinin şampiyonluğunda önemli bir rol oynayan Güney Koreli stoper İngiltere yolcusu.

İngiliz Daily Mail, Manchester United'ın Kim MinJae'yi kadrosuna katmaya çok yakın olduğunu yazdı.

Haberde ''Kırmızı Şeytanlar 40 milyon sterlinlik serbest kalma maddesi bulunan Güney Koreli savunmacıyı ana hedefi haline gitirdi.'' ifadelerine yer verildi.

Kim MinJae, 2022 yaz transfer döneminde 18.050 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer oldu.

26 yaşındaki savunmacı, Napoli'deki performansıyla şampiyonluğun baş mimarlarından olarak bir çok Avrupa kulübünün dikkatini çekmiş durumda.

