Kıbrıslı Türk Rhian, Sheffield United'da

Annesi Kaleburnulu olan Kıbrıslı Türk kökenli futbolcu Rhian Brewster, Sheffield United takımına transfer oldu.

Liverpool alt yapısından yetişen ve A Takım forması giyen 20 yaşındaki genç golcü Rhian Brewster rekor transfer ücretiyle, Sheffield United ile anlaştı.

Rhian 23 milyon Pound karşılığında Liverpool'dan, Sheffield United'a transfer oldu.