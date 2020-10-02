Kıbrıslı Türk Rhian, Sheffield United'da

Annesi Kaleburnulu olan Kıbrıslı Türk kökenli futbolcu Rhian Brewster, Sheffield United takımına transfer oldu.
Liverpool alt yapısından yetişen ve A Takım forması giyen 20 yaşındaki genç golcü Rhian Brewster rekor transfer ücretiyle, Sheffield United ile anlaştı.
Rhian 23 milyon Pound karşılığında Liverpool'dan, Sheffield United'a transfer oldu.
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