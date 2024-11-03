Kerem bu kez asistleriyle yıldızlaştı

Portekiz Ligi'nin 10. haftasında Benfica 1-0 geriye düştüğü maçta Farense'yi 2-1 mağlup etti. Benfica'nın attığı 2 golün asistini de milli oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu yaptı

Portekiz Ligi 10. haftasında Benfica, Farense'ye konuk oldu.

Ligin son sırasında yer alan ev sahibi Farense, 15. dakikada Dario Poveda'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Konuk Benfica, 21. dakikada Alvaro Carreras ile skoru 1-1'e getirdi. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Benfica, Vangelis Pavlidis'in 54. dakikada attığı golle 2-1 öne geçti ve sahadan 3 puanla ayrıldı. Benfica'nın bu iki golünde de asisti milli oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu yaptı.

Kerem, 77 dakika sahada kalırken Benfica'da forma giyen bir diğer milli oyuncumuz Orkun Kökçü ise 90+1. dakikada oyundan alındı.

Ligde 1 maçı eksik olan Benfica, bu galibiyetle puanını 22 yaptı. Farense ise 4 puanda son sırada kaldı.

