banner913
banner932
İncirli’de tartıştığı kadını ciddi şekilde darp eden şahıs tutuklandı
İncirli’de tartıştığı kadını ciddi şekilde darp eden şahıs tutuklandı
36 0
Erhürman: “Şu anda Meclis’i yönetme yetkisi sadece Fazilet Özdenefe’dedir”
Erhürman: “Şu anda Meclis’i yönetme yetkisi sadece Fazilet Özdenefe’dedir”
13 0
 
CTP, Cumhuriyet Meclisi'nde oturumu
CTP, Cumhuriyet Meclisi'nde oturumu "Meclis Başkanlığı Seçimi" gündemiyle açma girişiminde bulundu
15 0
Otoparkta toplu mezar korkusu
Otoparkta toplu mezar korkusu
17 0
Balık yemek lüks oldu
Balık yemek lüks oldu
14 0
Kendilerini uyaran genci dövdüler
Kendilerini uyaran genci dövdüler
26 0
Geçitkale’ye, Çanakkale freni
Geçitkale’ye, Çanakkale freni
32 0
banner1059

Kerem bu kez asistleriyle yıldızlaştı

banner1020

Portekiz Ligi'nin 10. haftasında Benfica 1-0 geriye düştüğü maçta Farense'yi 2-1 mağlup etti. Benfica'nın attığı 2 golün asistini de milli oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu yaptı

banner1045
Kerem bu kez asistleriyle yıldızlaştı
banner971
Portekiz Ligi 10. haftasında Benfica, Farense'ye konuk oldu.
 Ligin son sırasında yer alan ev sahibi Farense, 15. dakikada Dario Poveda'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Konuk Benfica, 21. dakikada Alvaro Carreras ile skoru 1-1'e getirdi. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.
Benfica, Vangelis Pavlidis'in 54. dakikada attığı golle 2-1 öne geçti ve sahadan 3 puanla ayrıldı. Benfica'nın bu iki golünde de asisti milli oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu yaptı.
Kerem, 77 dakika sahada kalırken Benfica'da forma giyen bir diğer milli oyuncumuz Orkun Kökçü ise 90+1. dakikada oyundan alındı.
Ligde 1 maçı eksik olan Benfica, bu galibiyetle puanını 22 yaptı. Farense ise 4 puanda son sırada kaldı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.