Kerem bu kez asistleriyle yıldızlaştı

Portekiz Ligi 10. haftasında Benfica, Farense'ye konuk oldu.
Ligin son sırasında yer alan ev sahibi Farense, 15. dakikada Dario Poveda'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Konuk Benfica, 21. dakikada Alvaro Carreras ile skoru 1-1'e getirdi. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.
Benfica, Vangelis Pavlidis'in 54. dakikada attığı golle 2-1 öne geçti ve sahadan 3 puanla ayrıldı. Benfica'nın bu iki golünde de asisti milli oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu yaptı.
Kerem, 77 dakika sahada kalırken Benfica'da forma giyen bir diğer milli oyuncumuz Orkun Kökçü ise 90+1. dakikada oyundan alındı.
Ligde 1 maçı eksik olan Benfica, bu galibiyetle puanını 22 yaptı. Farense ise 4 puanda son sırada kaldı.
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