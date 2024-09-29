banner913
banner932
Mormenekşe, Lapta’yı ‘Taklacı’yla morarttı
Mormenekşe, Lapta’yı ‘Taklacı’yla morarttı
17 0
Töre : “İngiltere Kıbrıs'a sadece asker değil savaş gemileri ve denizaltılar da gönderiyor”
Töre : “İngiltere Kıbrıs'a sadece asker değil savaş gemileri ve denizaltılar da gönderiyor”
22 0
 
Ani ve gayri tabii ölüm
Ani ve gayri tabii ölüm
87 0
Onar, New York’ta temaslarına devam ediyor
Onar, New York’ta temaslarına devam ediyor
20 0
"Hedef, Kuzey Kıbrıs’ı turizm markası yapmak”
22 0
Kişi başı milli gelirde uçurum fark
Kişi başı milli gelirde uçurum fark
35 0
Şebeke çöktü
Şebeke çöktü
30 0
banner1032

Kerem, Benfica’da gollerine devam ediyor

banner1020

Portekiz Ligi’nin 7. haftasında Benfica, Gil Vicente’yi 5-1 mağlup etti. Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla 3. golüne imza attı

banner1045
Kerem, Benfica’da gollerine devam ediyor
banner971
Benfica’da Kerem Aktürkoğlu gollerine devam ediyor.
Portekiz Ligi’nin 7. Haftasında Benfica ile Gil Vicente kozlarını paylaştı.
Tabii Spor 1’den yayınlanan karşılaşmayı Benfica 5-1 kazanırken Kerem Aktürkoğlu 28. dakikada takımının ikinci golünü kaydetti. Milli futbolcu Benfica formasıyla 4 maçta 3 gol atıp 2 de asist yaptı.
Benfica ligde üst üste 3. galibiyetini alarak puanını 16’ya çıkardı.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.