Kerem, Benfica’da gollerine devam ediyor

Benfica’da Kerem Aktürkoğlu gollerine devam ediyor.
Portekiz Ligi’nin 7. Haftasında Benfica ile Gil Vicente kozlarını paylaştı.
Tabii Spor 1’den yayınlanan karşılaşmayı Benfica 5-1 kazanırken Kerem Aktürkoğlu 28. dakikada takımının ikinci golünü kaydetti. Milli futbolcu Benfica formasıyla 4 maçta 3 gol atıp 2 de asist yaptı.
Benfica ligde üst üste 3. galibiyetini alarak puanını 16’ya çıkardı.
Portekiz Ligi’nin 7. Haftasında Benfica ile Gil Vicente kozlarını paylaştı.
Tabii Spor 1’den yayınlanan karşılaşmayı Benfica 5-1 kazanırken Kerem Aktürkoğlu 28. dakikada takımının ikinci golünü kaydetti. Milli futbolcu Benfica formasıyla 4 maçta 3 gol atıp 2 de asist yaptı.
Benfica ligde üst üste 3. galibiyetini alarak puanını 16’ya çıkardı.