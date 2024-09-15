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Kerem, Benfica'daki kariyerine golle başladı

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Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, yeni takımı Benfica ile çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşadı. Kerem'in şık golünde asisti bir diğer milli oyuncumuz Orkun Kökçü yaptı

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Kerem, Benfica'daki kariyerine golle başladı
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Galatasaray'dan 12 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Portekiz temsilcisine transfer olan Kerem, buradaki kariyerine golle başladı.
25 yaşındaki oyuncu, Portekiz Birinci Futbol Ligi'nin 5. haftasında yapılan Benfica-Santa Clara müsabakasında takımının ilk 11'inde yer aldı.
Maçın 27. dakikada sahneye çıkan Kerem Aktürkoğlu, milli oyuncu Orkun Kökçü'nün asistinde yaptığı şık vuruşla ilk golüne imza attı.
Benfica'nın 4-1 kazandığı karşılaşmada diğer golleri ise 34. dakikada Florentino, 47. dakikada Antonio Silva ve 58. dakikada Angel Di Maria kaydetti. Santa Clara'nın tek golünü ise 1. dakikada Vinicius Lopes da Silva attı.
Kerem Aktürkoğlu, 73. dakikada yerini Andreas Schjelderup'a bıraktı.
Bu arada milli oyuncu Orkun Kökçü, maçın oyuncusu seçildi.
 
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