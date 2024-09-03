Kerem Aktürkoğlu resmen Benfica'da

Portekiz ekibi Benfica, Galatasaray’ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu’nu transfer etti

Galatasaray’ın hücum oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibi Benfica'ya transfer oldu.

A Milli Futbol Takımı'ndan özel izinli olan Kerem, transfer görüşmeleri için gittiği Portekiz'de yeni takımıyla anlaşma sağladı.

Benfica Kulübü, transferi resmi internet sitesinden duyururken 12 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 10 pay Galatasaray'a verecek.

25 yaşındaki futbolcu ile de 5 yıllık sözleşme imzaladı. Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray ile 3'ü Süper Lig, 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi eleme, 1 de Turkcell Super Kupa maçına çıktı.

Kerem, bu karşılaşmalarda toplam 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

