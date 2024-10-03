banner913
banner932
23. Zeytinlik Zeytin Festivali başladı
23. Zeytinlik Zeytin Festivali başladı
18 0
Hedef, Avrupa’dan daha fazla turist çekmek
Hedef, Avrupa’dan daha fazla turist çekmek
20 0
 
Başbakan Üstel Anıtkabir’i ziyaret etti
Başbakan Üstel Anıtkabir’i ziyaret etti
35 0
Lion Kids Fest’in ikincisi 5 Ekim’de
Lion Kids Fest’in ikincisi 5 Ekim’de
26 0
İngiliz parlamenterlere yönelik iddialar, Kıbrıs Türklerine yönelik sindirme politikasının bir parçası
İngiliz parlamenterlere yönelik iddialar, Kıbrıs Türklerine yönelik sindirme politikasının bir parçası
26 0
Küçük cimnastikcilerden Türkiye Şampiyonası’nda tarihi başarı
Küçük cimnastikcilerden Türkiye Şampiyonası’nda tarihi başarı
28 0
Girne Bölgesi’nde “Gönüllü Acil Müdahale Birimleri” için toplantı
Girne Bölgesi’nde “Gönüllü Acil Müdahale Birimleri” için toplantı
24 0
banner1032

Kerem Aktürkoğlu durdurulamıyor

banner1020

Galatasaray formasını 4 yıl giydikten sonra Portekiz'in Benfica takımına transfer olan Kerem Aktürkoğlu, yeni ekibindeki kariyerinin başlangıcında ortaya koyduğu performansla şimdiden dikkatleri üzerine çekti

banner1045
Kerem Aktürkoğlu durdurulamıyor
banner971
Sezonun başında 3 Eylül'de Benfica'ya transfer olan sol kanat oyuncusu Kerem, Portekiz 1. Futbol Ligi'nde 3 maçta 2 gol atıp 2 asist yaptı. Milli futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 2 maçta da 2 gol kaydetti.
Kerem, yeni takımıyla ilk maçına 14 Eylül'de Portekiz 1. Futbol Ligi'nin 5. haftasında 4-1 kazandıkları Santa Clara maçıyla çıktı. Karşılaşmaya ilk 11 başlayan milli futbolcu, 27. dakikada takımındaki diğer Türk futbolcu Orkun Kökçü'nün asistiyle fileleri havalandırarak ilk golüne imza attı.
Şampiyonlar Ligi'nde Benfica formasıyla ilk maçına 19 Eylül'de Kızılyıldız maçıyla çıkan Kerem, deplasmanda 2-1 kazandıkları maçta 9. dakikada takımının ilk golüne imzasını attı.
Benfica, Portekiz Ligi'nde 23 Eylül'de deplasmanda Boavista'yı 3-0 yenerken milli futbolcu 2 golde asist yaparak ön plana çıktı.
Kerem, 28 Eylül'de ligde Gil Vicente'yi konuk ettikleri ve sahadan 5-1 galip ayrıldıkları mücadelede de takımını 24. dakikada 2-1 öne geçiren golün sahibi oldu.
Milli futbolcu, son olarak dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i 4-0 yendikleri maçın 13. dakikasındaki ilk gole imzasını koydu.
Kerem Aktürkoğlu, 4 yıl formasını giydiği Galatasaray'da 179 resmi maçta 46 gol kaydetmişti.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.