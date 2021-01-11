Kenneth, turnuvanın en iyisi

Bangladeş’in SaifSporting Club Limited takımına transfer olan NgwokeKenneth, organizasyon komitesi tarafından turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun, pandemi süreci nedeniyle kulüplerin onayıyla 2020 – 2021 sezonunu iptal etmesiyle, ülkemizde Hamitköy, Yenicami son olarak da Göçmenköy forması giyen Nijeryalı futbolcu NgwokeKenneth, takım arkadaşı John Okoli ile birlikte, Bangladeş’in Saif Sporting Club Limited takımına transfer olmuştu.

Bangladeş’te Walton Federasyon Kupası 2020 ′′ finaline yükselen SaifSporting Club Limited, finalmaçında Basundhara Kings takımı ile karşılaştı. NgwokeKenneth ile John Okoli ilk on birde başladıkları maçta Basundhara Kings takımı kalecisi Zico’yu geçemediler.

Basundhara Kings takımı maçı 1-0 kazanırken, 2020 Walton Federasyon Kupasının sahibi oldu.Kenneth ise organizasyon komitesi tarafından turnuvanın en iyi oyuncusu seçilirken, maçtan sonra ödülünü aldı.

