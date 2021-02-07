Kenneth duble yaptı

Bangladeş Süper Lig kulübü Saif Spor Kulübü Limited takımında foema giyen NgwokeKenneth ile John Okoli, haftayı galibiyetle kapattılar.
Saif Spor Kulübünün, Arambağ Spor Derneğini 3-2 mağlup ettiği maçta her 2 futbolcu da ilk 11’de sahaya çıkarak 90 dakika oyunda kaldılar. NgwokeKenneth takımının ilk 2 golünü atarak galibiyetin mimarı oldu.
Üçüncü galibiyetini alan Saif Spor Kulübü, 6 maçta topladığı 10 puanla sıralamada 5. sıradaki yerini korudu.
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