Kenan Yıldız tarihe geçti

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Juventus, sahasında PSV'yi 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk golünü atan 19 yaşındaki milli oyuncumuz Kenan Yıldız, hem Şampiyonlar Ligi hem de Juventus tarihine geçti

Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Juventus formasıyla, PSV filelerini havalandıran Kenan Yıldız, bir ilke imza attı.

19 yaşındaki milli futbolcumuz, Torino ekibinin 3 - 1 kazandığı maçta perdeyi açan isim oldu.

Kenan Yıldız, 21'inci dakikada attığı golle, Devler Ligi'nin yeni formatında gol atan ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Ay yıldızlı futbolcumuz, kulüp tarihine de adını altın harflerle yazdırdı. Kenan Yıldız, Juventus formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç oyuncu ünvanını da elde etti.

Bu ünvan daha önce 20 yaş ile Torino ekibinin efsane futbolcusu Del Piero'nun elinde bulunuyordu.

Kenan Yıldız, başarılı oyunu ve attığı şık golle ile maçın oyuncusu ödülüne de layık görüldü.

Juventus formasıyla sezona iyi bir başlangıç yapan Kenan Yıldız, geride kalan 5 maçta 1 kez fileleri sarstı, 2 gol pası verdi.



