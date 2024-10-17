Kazançta Cristiano Ronaldo'dan rakiplerine inanılmaz fark

Forbes dergisi, dünyanın en çok kazanan futbolcularını açıkladı. Cristiano Ronaldo'nun en yakın rakibi LionelMessi'ye dahi büyük bir fark atması dikkat çekti

Forbes dergisi, dünyanın en çok kazanan futbolcularını sıraladı. Listeye Cristiano Ronaldo damga vurdu.

1- Cristiano Ronaldo: 285 milyon dolar | Sahadaki kazanç: 220 milyon dolar / Saha dışı kazanç: 65 milyon dolar

2- LionelMessi: 135 milyon dolar | Sahadaki kazanç: 60 milyon dolar / Saha dışı kazanç: 75 milyon dola

3- Neymar: 110 milyon dolar | Sahadaki kazanç: 80 milyon dolar / Saha dışı kazanç: 30 milyon dolar

4- Karim Benzema: 104 milyon dolar | Sahadaki kazanç: 100 milyon dolar / Saha dışı kazanç: 4 milyon dolar

5- KylianMbappe: 90 milyon dolar | Sahadaki kazanç: 70 milyon dolar / Saha dışı kazanç: 20 milyon dolar

6- ErlingHaaland: 60 milyon dolar | Sahadaki kazanç: 46 milyon dolar / Saha dışı kazanç: 14 milyon dolar

7- ViniciusJunior: 55 milyon dolar | Sahadaki kazanç: 40 milyon dolar / Saha dışı kazanç: 15 milyon dolar

8- Mohamed Salah: 53 milyon dolar | Sahadaki kazanç: 35 milyon dolar / Saha dışı kazanç: 18 milyon dolar

9- SadioMane: 52 milyon dolar | Sahadaki kazanç: 48 milyon dolar / Saha dışı kazanç: 4 milyon dolar

10- Kevin De Bruyne: 39 milyon dolar | Sahadaki kazanç: 35 milyon dolar / Saha dışı kazanç: 4 milyon dolar

