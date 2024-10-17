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Kazançta Cristiano Ronaldo'dan rakiplerine inanılmaz fark

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Forbes dergisi, dünyanın en çok kazanan futbolcularını açıkladı. Cristiano Ronaldo'nun en yakın rakibi LionelMessi'ye dahi büyük bir fark atması dikkat çekti

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Kazançta Cristiano Ronaldo'dan rakiplerine inanılmaz fark
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Forbes dergisi, dünyanın en çok kazanan futbolcularını sıraladı. Listeye Cristiano Ronaldo damga vurdu.
1- Cristiano Ronaldo: 285 milyon dolar | Sahadaki kazanç: 220 milyon dolar / Saha dışı kazanç: 65 milyon dolar
2- LionelMessi: 135 milyon dolar | Sahadaki kazanç: 60 milyon dolar / Saha dışı kazanç: 75 milyon dola
3- Neymar: 110 milyon dolar | Sahadaki kazanç: 80 milyon dolar / Saha dışı kazanç: 30 milyon dolar
4- Karim Benzema: 104 milyon dolar | Sahadaki kazanç: 100 milyon dolar / Saha dışı kazanç: 4 milyon dolar
5- KylianMbappe: 90 milyon dolar | Sahadaki kazanç: 70 milyon dolar / Saha dışı kazanç: 20 milyon dolar
6- ErlingHaaland: 60 milyon dolar | Sahadaki kazanç: 46 milyon dolar / Saha dışı kazanç: 14 milyon dolar
7- ViniciusJunior: 55 milyon dolar | Sahadaki kazanç: 40 milyon dolar / Saha dışı kazanç: 15 milyon dolar
8- Mohamed Salah: 53 milyon dolar | Sahadaki kazanç: 35 milyon dolar / Saha dışı kazanç: 18 milyon dolar
9- SadioMane: 52 milyon dolar | Sahadaki kazanç: 48 milyon dolar / Saha dışı kazanç: 4 milyon dolar
10- Kevin De Bruyne: 39 milyon dolar | Sahadaki kazanç: 35 milyon dolar / Saha dışı kazanç: 4 milyon dolar
 
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