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Kazanan çıkmadı

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Kazanan çıkmadı
FIFA Dünya Kupası B Grubu mücadelesinde İngiltere ile ABD golsüz berabere kaldı.
Al Bayt Stadı'nda oynanan mücadeleyi, Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetti. TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı. Her iki taraf da sahadan bir puanla ayrıldı.
Christian Pulisic'in 33. dakikada çaprazdan sert vuruşunda top direkten döndü. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
Geride kalan dakikalarda her iki taraf da yakaladığı pozisyonları gole çevirmeyi başaramadı. Karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.
Bu sonuçla İngiltere B Grubu'nda puanını 4'e, ABD ise 2'ye yükseltti.
İngiltere, gruptaki ilk maçında İran'ı 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup ederken, ABD ise Galler ile 1-1 berabere kalmıştı.
 
 
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