Katar'a dev veda

2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu üçüncü ve son maçında Almanya, Kosta Rika'yı 4-2 mağlup etmesine rağmen üçüncü olarak Dünya Kupası'na veda etti

Almanya ile Kosta Rika 2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu üçüncü ve son maçında karşılaştı.

Almanya 10. dakikada Serge Gnabry, 73 ve 85. dakikalarda Kai Havertz ve 89. dakikada Füllkrug'ün golleriyle karşılaşmayı 4-2 kazandı ancak bu skor son 16 turuna kalmak için yetmedi.

E Grubu'nu 4 puanla tamamlayan Almanya averaj farkından dolayı Dünya Kupası'na veda etti. Almanya, tarihinde ilk kez üst üste iki Dünya Kupası'nda da gruplardan çıkamadı.

İspanya ve Japonya E Grubu'ndan son 16'ya adını yazdıran takımlar oldu. Son 16 turunda Japonya ile Hırvatistan, İspanya'yla da Fas eşleşti.

Karşılaşmanın hakemi Stephanie Frappart, Dünya Kupası'nda maç yöneten ilk kadın hakem olarak tarihe geçti.

Almanya Milli Takımı kalecisi Manuel Neuer, Dünya Kupalarında en fazla forma giyen kaleci oldu.(19)