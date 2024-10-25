banner913
banner932
Helin Reessur’un katili Altundağ’a verilecek cezanın açıklaması yine ertelendi
Helin Reessur’un katili Altundağ’a verilecek cezanın açıklaması yine ertelendi
17 0
Saatler pazar günü bir saat geri alınacak
Saatler pazar günü bir saat geri alınacak
16 0
 
First Lady’ye fon tepkisi
First Lady’ye fon tepkisi
18 0
Helin cinayetinde karar bugüne kaldı
Helin cinayetinde karar bugüne kaldı
20 0
Lefkoşa'da kazı yapılan alanlarda kalıcı asfaltlama çalışmaları başlıyor
Lefkoşa'da kazı yapılan alanlarda kalıcı asfaltlama çalışmaları başlıyor
35 0
Sami’nin hayalleri yarım kaldı
Sami’nin hayalleri yarım kaldı
305 0
Girne Rallisi Liman’da şov etabı ile başlayacak
Girne Rallisi Liman’da şov etabı ile başlayacak
47 0
banner1032

Kartal, Lyon'da Fernandes'le kanatlandı

banner1020

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında konuk olduğu Olimpik Lyon'u 1-0 yendi. Siyah beyazlılar, Lyon'un 5 maçlık galibiyet serisine de son verdi. Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes, tüm kulvarlarda 7. golünü kaydetti

banner1045
Kartal, Lyon'da Fernandes'le kanatlandı
banner971

Groupama Stadı'ndaki karşılaşmada siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golü, 71. dakikada Gedson Fernandes kaydetti.

Bu sonuçla Beşiktaş, organizasyonun lig etabındaki ilk galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar, ilk 2 haftada Ajax ile Eintracht Frankfurt'a mağlup olmuştu.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk 2 maçını kazanan Olimpik Lyon ise ilk yenilgisini yaşadı ve 6 puanda kaldı.

- Kalesini gole kapadığı 6 maçı da kazandı

Beşiktaş, bu sezon kalesini gole kapağı 6 müsabakadan da galip ayrıldı.

Siyah-beyazlı takım, Trendyol Süper Lig'de çıktığı 4, TFF Süper Kupa ile Avrupa Ligi'nde oynadığı birer maçta rakip takımların gol atmasına izin vermedi. Beşiktaş, söz konusu 6 karşılaşmayı da kazanmayı başardı.

- Gedson Fernandes, 7. kez gol sevinci yaşadı

Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes, bu sezon 7. golünü kaydetti.

Olimpik Lyon karşısında galibiyeti getiren gole imza atan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, tüm kulvarlarda 7. kez fileleri havalandırdı.

Süper Lig'de 3 gol atan Gedson Fernandes, UEFA Avrupa Ligi'nde de 3'ü elemelerde olmak üzere 4 kez skor tabelasını değiştirdi.

- Lyon'un 5 maçlık galibiyet serisi son buldu

Beşiktaş, Olimpik Lyon'un 5 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Tüm kulvarlarda oynadığı son 5 mücadeleyi kazanan Fransa ekibi, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ilk mağlubiyetini Beşiktaş karşısında yaşadı.

- Olimpik Lyon'un golü, VAR'a takıldı

Karşılaşmanın 24. dakikasında Olimpik Lyon'un kaydettiği gol, VAR hakemlerinin incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Sağ kanatta topla buluşan Cherki, savunmanın arkasına sarkarak ceza sahasına koşu yapan Tolisso'yu gördü. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı altıpasın içindeki Lacazette ile buluşturdu. Lacazette'nin kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. Maçın hakemi Harm Osmers, VAR hakemlerinin uyarısı üzerine Tolisso'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

- Lyon'un kazandığı penaltı, serbest vuruş olarak değişti

Maçın 27. dakikasında Olimpik Lyon'un kazandığı penaltı, VAR hakemlerinin uyarısının ardından serbest vuruş olarak değiştirildi.

Ceza yayına girerken Emirhan Topçu'nun müdahalesiyle Lacazette'nin yerde kalması üzerine müsabakanın Alman hakemi Harm Osmers, penaltı kararı verdi. Osmers, VAR hakemlerinin pozisyonun ceza sahası dışında olduğu uyarısı üzerine kararını serbest vuruş olarak değiştirdi.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.