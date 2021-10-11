Karim Benzema fırtınası esiyor

Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema yeni sezona fırtına gibi girdi. Benzema, hem İspanyol devini hem de Fransa Milli Takımı'nı sırtlayan isim oldu

Karim Benzema kariyerinin en başarılı dönemini geçiriyor. Yaklaşık 6 yıl aradan sonra yeniden milli takıma çağrılan Fransız yıldız, gollerini sıralamaya başladı.

Geri dönüşünün ardından 9 maça çıkan Benzema, 6 gollük performans sergilerken; Uluslar Ligi finalinde de fileleri sarstı.

Deneyimli futbolcu Real Madrid'i de sırtlayan isim konumunda. Sezona fırtına gibi giren Fransız santrfor, La Liga'da eflatun-beyazlılarla çıktığı 8 maçta 10 gol 6 asistlik performans sergiledi.

13 yıldır Başkent temsilcisinin formasını giyen Benzema, kulüp tarihine de adını altın harflerle yazdırdı. Fransız yıldız, forma giydiği 569 maçta 151 kez arkadaşlarına gol pası vererek Real Madrid tarihinin en fazla asist yapan oyuncusu konumunda.

33 yaşındaki futbolcu, Cristiano Ronaldo ve RaulGonzalez'in ardından da en çok gol atan 3'üncü isim...

2009 yazında Real Madrid'e imza atan Karim Benzema, geldiği günden bu yana da formasını kimseye kaptırmadı. 13 sezonda 569 maça çıkan golcü isim, kulüp tarihinin de en çok görev alan 6'ncı ismi oldu.

