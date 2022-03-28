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Kanada 36 yıl sonra Dünya Kupası'nda

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2022 FIFA Dünya Kupası Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu Elemeleri'nde Kanada, konuk ettiği Jamaika'yı 4-0 yenerek 36 yıl sonra Dünya Kupası'na katılım hakkı kazandı. Kanada'nın ilk golü Beşiktaşlı Larin'den geldi

Kanada 36 yıl sonra Dünya Kupası'nda

2022 FIFA Dünya Kupası Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Elemeleri final etabının 13. hafta maçları oynandı.

Grup lideri Kanada, konuk ettiği Jamaika'yı 13. dakikada Beşiktaşlı futbolcu Cyle Larin, 44. dakikada Tajon Buchanan, 83. dakikada Junior Hoilett ile 88. dakikada Adrian Mariappa'nın (kendi kalesine) golleriyle 4-0'lık skorla geçti.

Larin'den elemelerde 13 gol

Bu sonuçla elemelerin son haftası öncesi puanını 28'e çıkaran Kanada, 36 yıl aranın ardından ikinci kez Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi. Larin ise 13 gole ulaşarak elemelerin krallık yarışında zirvedeki yerini korudu.

Beşiktaş'tan Atiba Hutchinson'ın da formasını terlettiği Kanada'nın yanı sıra elemelerde ilk 3'e giren diğer iki takım, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na doğrudan katılacak. Grupta 4. olan takım ise play-off oynamaya hak kazanacak. Son hafta maçları, 31 Mart'ta oynanacak.

Grubun diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

El Salvador-Kosta Rika: 1-2

ABD-Panama: 5-1

Honduras-Meksika: 0-1

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