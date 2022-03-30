Kamerun son saniyede Dünya Kupası'nda

Dünya Kupası Elemeleri'nde Cezayir, Kamerun'u konuk etti.
Eşleşmenin ilk ayağı 1-0'lık Cezayir üstünlüğüyle noktalanmıştı. Rövanş maçında Kamerun, Choupo-Moting'in golüyle mücadeleyi uzatmalara taşıdı.
Maçın 118. dakikada Beşiktaşlı RachidGhezzal'inasistinde topu filelerle buluşturan Touba, skoru 1-1 yaptı ve genel toplamda Cezayir'i öne geçirdi.
120+4. dakikada oluşan karambolde topu ağlara gönderen Ekambi, Kamerun'u 2-1 öne geçirdi.
UEFA dışı organizasyonlarda deplasman golü kuralı devam ettiği için Kamerun, aldığı 2-1'lik galibiyetle Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.