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Kamerun Milli Futbol Takımı'nda Song dönemi

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Bir dönem Galatasaray ve Trabzonspor'da oynayan Rigobert Song, Kamerun Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirildi

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Kamerun Milli Futbol Takımı'nda Song dönemi
Ev sahibi olduğu 33. Afrika Uluslar Kupası'nı 3. sırada tamamlaması sonrası Kamerun Milli Takımı'nın teknik direktörü değişti.
Kamerun Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sözleşmesi feshedilen Portekizli Toni Conceiçao'nun yerini, 137 maçla Kamerun Milli Takımı tarihinin en fazla forma giyen ismi Rigobert Song alacak.
2018'de geçici olarak Kamerun A Milli Takımı'nın başına geçen 45 yaşındaki Song, sonrasında ise 23 yaş altı milli takımını çalıştırdı.
Aktif kariyerinin altın çağında İngiltere Premier Lig kulüpleri Liverpool ve West Ham United'da oynayan Song, Galatasaray ve Trabzonspor'da top koşturduktan sonra futbolu bırakmıştı.
 
 
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