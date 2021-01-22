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Kaleciden en uzak gol rekoru

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İngiltere 4. Lig ekibi Newport County'nin kalecisi Tom King, resmi bir futbol maçında en uzak mesafeden atılan gol rekorunu kırdı

Kaleciden en uzak gol rekoru
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NewportCounty Kulübü, 96,01 metreden yaptığı vuruşla rakip fileleri havalandıran King'in golünün, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiğini duyurdu.
Resmi bir futbol maçında en uzak mesafeden atılan gol olarak tescil edilen Guinness rekoru, 91,9 metreyle kaleci AsmirBegovic'in elinde bulunuyordu.
TomKing, 19 Ocak'ta CheltenhamTown'a karşı oynanan lig karşılaşmasının 12. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetmişti. King'in kale vuruşundan gönderdiği top, rakip ceza sahası önünde sekerek kaleci JoshGriffiths'in üstünden geçmiş ve ağlarla buluşmuştu.

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Etiketler; #kaleci #rekor
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