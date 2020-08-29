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Kaleburnulu, Liverpool'u kupadan etti

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Kaleburnulu, Liverpool'u kupadan etti
İngiltere'de dün gece oynanan Community Shield finalini lig şampiyonu Liverpool kaybederken, kazanan Arsenal oldu.
Normal süresi 1-1 tamamlanan Wembley Stadındaki maçı penaltılarda Arsenal, 6-5 kazandı. Liverpool'da tek penaltı kaçıran futbolcu ise Kıbrıs kökenli Rhian Brewster oldu. Annesi Kaleburnulu olan Rhian, sonradan oyuna girip, penaltılarda topu üst direğe nişanladı.
 
 
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