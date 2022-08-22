Kadın futbolunun efsanesinden veda

Kadın futbolunun efsanelerinden Ellen White, yeşil sahalara veda etti. İngiltere Milli Takımı'nın tarihindeki en golcü ismi, kariyerini noktalama kararı aldı

Kadın futbolu, önemli bir ismin veda kararıyla sarsıldı. İngiliz milli takımının tarihteki en golcü ismi Ellen White yeşil sahalara veda etti.

33 yaşındaki futbolcu son olarak Avrupa Şampiyonası'nda ülkesinin formasını giymişti. Turnuvada kupayı kazanan ekibin bir parçası olan White, organizasyonu 2 golle tamamlamıştı.

Kariyeri boyunca 113 kez İngiliz Milli Takımı'nda şans bulan deneyimli forvet 52 kez fileleri havalandırdı.

Hayatının en zorlu kararlarından birini verdiğini söyleyen White, "Ancak doğru yaptığımı biliyorum. Uzun süredir bunu düşünüyordum" şeklinde konuştu.

