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Kadıköy'de kazanan yok

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İngiliz ekibi Manchester United ile 1-1 berabere kaldı

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Kadıköy'de kazanan yok
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UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk etti. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

Fenerbahçe'nin golünü 49. dakikada En-Nesyri kaydederken, ManU'nun golü ise 15. dakikada Eriksen'den geldi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho 57. dakikada kırmızı kart gördü.

UEFA Avrupa Ligi'ne 2-1'lik Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlayan Jose Mourinho'nun öğrencileri, ikinci maçında Twente deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönmüştü.

Sarı-lacivertli ekip bu beraberlikle puanını 5'e çıkardı. Manchester United ise puanını 3 yaptı.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında 7 Kasım'da AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe’nin Manchester United’ı konuk ettiği karşılaşmada Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred ve sezon başında sarı-lacivertli takıma katılan Amrabat, eski takımlarına rakip oldu. Fred ve Amrabat mücadeleye ilk 11’de başladı. İki oyuncu İngiliz ekibinden ayrıldıktan sonra ilk kez eski takımlarına karşı forma giydi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, maçı yerinden takip etti.

Altay Bayındır'a çiçek

Fenerbahçe’nin Manchester United ile Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynayacağı mücadele öncesinde 2019-2023 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giyen Altay Bayındır’a çiçek takdim edildi. 26 yaşındaki file bekçisi daha sonra tribünleri selamladı. Altay’ın tribünleri selamladığı anlarda sahaya giren küçük Fenerbahçe taraftarı, 26 yaşındaki kaleciye sarıldı.

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