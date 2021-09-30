Kadıköy'de kabus gibi gece

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Yunanistan ekibi Olympiakos'u konuk etti.
Temsilcimiz Fenerbahçe, 6. dakikada Francisco Soares, 62. ve 68. dakikalarda Giorgos Masouras'ın gollerine engel olamadı ve sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.
Sarı lacivertliler gruptaki 3. maçında Kadıköy'de Royal Antwerp'i konuk edecek.
Fenerbahçe ilk maçta deplasmanda Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalmıştı. Olympiakos ilk maçında Royal Antwerp'i 2-1 yenmişti.
Grubun diğer maçında Eintracht Frankfurt deplasmanda Royal Antwerp'i 1-0 mağlup etti.