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Kadıköy'de kabus gibi gece

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Yunanistan'ın Olympiakos ekibine 3-0 mağlup oldu

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Kadıköy'de kabus gibi gece

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Yunanistan ekibi Olympiakos'u konuk etti.

Temsilcimiz Fenerbahçe, 6. dakikada Francisco Soares, 62. ve 68. dakikalarda Giorgos Masouras'ın gollerine engel olamadı ve sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Sarı lacivertliler gruptaki 3. maçında Kadıköy'de Royal Antwerp'i konuk edecek.

Fenerbahçe ilk maçta deplasmanda Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalmıştı. Olympiakos ilk maçında Royal Antwerp'i 2-1 yenmişti.

Grubun diğer maçında Eintracht Frankfurt deplasmanda Royal Antwerp'i 1-0 mağlup etti.

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