banner762
banner815
U17’lerin şampiyonu YDÜ
U17’lerin şampiyonu YDÜ
17 0
Öğle saatlerinde yağmur bekleniyor
Öğle saatlerinde yağmur bekleniyor
23 0
 
Hazırlık maçları tam gaz
Hazırlık maçları tam gaz
59 0
Yarın ve Cuma günü yağmur bekleniyor
Yarın ve Cuma günü yağmur bekleniyor
50 0
Meclis Genel Kurulu olağanüstü toplandı
Meclis Genel Kurulu olağanüstü toplandı
36 0
Harnupta verim yüzleri güldürdü
Harnupta verim yüzleri güldürdü
30 0
Hentbol Bahadır Ayhan'la devam
Hentbol Bahadır Ayhan'la devam
14 0
banner797

Kadıköy'de Fenerbahçe şov

banner476

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Avusturya'nın Austria Wien ekibini 4-1 yenerek adını gruplara yazdırdı

banner825
Kadıköy'de Fenerbahçe şov

UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında 2-0 yendiği Austria Wien'i rövanş mücadelesinde 4-1 mağlup eden temsilcimiz Fenerbahçe, adını gruplara yazdırdı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan sarı-lacivertliler, 12. dakikada İsmail Yüksek'in golüyle öne geçti. Ataklarını sürdüren Fenerbahçe, 44. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle farkı 2'ye çıkarsa da bir dakika sonra Martins'in golüne engel olamadı ve soyunma odasına 2-1 üstün gitti.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe, 70. dakikada bir kez daha İrfan Can Kahveci'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Mert Hakan Yandaş'ın 79. dakikadaki golüyle skoru 4-1'e getiren sarı-lacivertliler, sahadan bu sonuçla galip ayrıldı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.