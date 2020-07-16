Juventus’a Sassuolo çelmesi

Serie A'nın 33. haftasında lider Juventus, Sassuolo deplasmanında 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Sassuolo forması giyen milli oyuncumuz Mert Müldür, 90 dakika sahada kaldı

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 33. haftasında lider Juventus, Sassuolo'ya konuk oldu. Beyaz-siyahlılar, mücadelenin hemen başında 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Sassuolo'dakiMapei Stadı'ndaki mücadeleye hızlı başlayan taraf konuk ekip oldu. 6. dakikada Danilo ve 12. dakikada Higuain’in golleriyle Juventus maçın başında 2-0 öne geçti. Ev sahibi Sassuolo, bu gollere 29. dakikada FilipDjuricic ile yanıt verse de karşılaşmanın ilk yarısı Juventus'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya Sassuolo fırtına gibi başladı. 50. dakikada DomenicoBerardi'nin fileleri sallamasıyla eşitliği yakalayan ev sahibi ekip, 53'te FrancescoCaputo ile 3-2 öne geçti.

Şoku atlatan Juventus 64. dakikada AlexSandro'nun kaydettiği golle 3-3'lük eşitliği yakaladı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve taraflar gol düellosuna sahne olan maçtan 1'er puanla ayrıldı.

Bu sonuçla, Juventus peş peşe 3. maçında puan kaybı yaşadı. Ligde üst üste 9. şampiyonluğunu kovalayan Juventus, puanını 77'ye yükseltti ve bitime 5 hafta kala en yakın rakibi Atalanta’nın 7 puan önünde yer aldı. Sassuolo ise 47 puanla 8. sırada yer buldu.

Mert sahada, Merih kulübede

Bu arada Sassuolo'da son dönemde gösterdiği başarılı performansla dikkati çeken milli oyuncumuz Mert Müldür, ilk 11'de sahaya çıktı ve 90 dakika boyunca görev yaptı.

Ocak ayında sakatlanan Juventus kadrosundaki milli futbolcumuz Merih Demiral ise uzun bir aradan sonra ilk kez maç kadrosunda yer aldı ancak mücadelede görev yapmadı