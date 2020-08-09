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Juventus'un teknik direktörü Pirlo oldu

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İtalya Serie A şampiyonu Juventus'ta teknik direktörlüğe Andrea Pirlo getirildi

Juventus'un teknik direktörü Pirlo oldu
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus'ta teknik direktörlük görevine Andrea Pirlo getirildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda edilmesinin ardından Maurizio Sarri'nin görevine son verilen Juventus'ta, 41 yaşındaki Pirlo ile iki yıllık sözleşme imzalandı.
Futbolculuk kariyerinde 2011-2015 yıllarında Juventus forması giyen Pirlo, bu dönemde 4 Serie A, birer kez de İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.
Siyah-beyazlı kulüp, 30 Temmuz'da Pirlo'yu 23 yaş altı takımının başına getirmişti.
Pirlo, İtalya Milli Takımı'yla da 2006 Dünya Kupası'nı kazanma başarısını göstermişti.
 
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