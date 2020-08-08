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Juventus'ta Sarri dönemi bitti

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İtalyan ekibi Juventus, teknik direktör Maurızıo Sarri ile yollarını ayırdı

Juventus'ta Sarri dönemi bitti
Sarrili Juventus son olarak şampiyonlar ligi son 16 turunda Lyon'a elenmişti.
Siyah beyazlılar ile Serie A'yı şampiyon tamamlayan deneyimli çalıştırıcı, İtalya Kupası'nı ise penaltılar sonunda Napoli'ye kaptırmıştı.
Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın da forma giydiği Torino ekibinin gündeminde iki isim bulunuyor.
Son olarak Tottenham'ı çalıştıran Mauricio Pochettino veya Lazio'nun başında yer alan Simone Inzaghi'nin takımın başına geçeceği iddia ediliyor.
 
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