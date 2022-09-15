Juventus evinde ağır yaralı

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda oynanan ikinci hafta maçında Juventus kendi evinde Benfica'ya 2-1 yenildi. İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez gruptaki ilk 2 maçını kaybetti.
Karşılaşmanın 4. dakikasında Juventus Arkadiusz Milik'in golüyle öne geçti: 1-0. Konuk ekipten Joao Mario 43'te penaltıdan attığı golle skoru dengeledi. Benfica'nın galibiyet golünü ise 55. dakikada David Neres kaydetti.
Bu sonucun ardından sahasında 2-1 yenilen Juventus, Devler Ligi'nde ilk iki haftayı puansız kapatırken ikinci maçını da kazanan Benfica puanını 6'ya yükseltti.
İkinci haftanın ikinci gününde oynanan maçların sonuçları şöyle:
- A Grubu
Rangers (İskoçya) - Napoli (İtalya): 0-3
- E Grubu
Chelsea (İngiltere) - Salzburg (Avusturya): 1-1
- F Grubu
Real Madrid (İspanya) - Leipzig (Almanya): 2-0
- G Grubu
Manchester City (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya): 2-1
Kopenhag (Danimarka) - Sevilla (İspanya): 0-0
- H Grubu
Juventus (İtalya) - Benfica (Portekiz): 1-2
Maccabi Haifa (İsrail) - Paris Saint-Germain (Fransa): 1-3
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