Juventus evinde ağır yaralı

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda oynanan ikinci hafta maçında Juventus kendi evinde Benfica'ya 2-1 yenildi. İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez gruptaki ilk 2 maçını kaybetti.

Karşılaşmanın 4. dakikasında Juventus Arkadiusz Milik'in golüyle öne geçti: 1-0. Konuk ekipten Joao Mario 43'te penaltıdan attığı golle skoru dengeledi. Benfica'nın galibiyet golünü ise 55. dakikada David Neres kaydetti.

Bu sonucun ardından sahasında 2-1 yenilen Juventus, Devler Ligi'nde ilk iki haftayı puansız kapatırken ikinci maçını da kazanan Benfica puanını 6'ya yükseltti.



İkinci haftanın ikinci gününde oynanan maçların sonuçları şöyle:

- A Grubu

Rangers (İskoçya) - Napoli (İtalya): 0-3

- E Grubu

Chelsea (İngiltere) - Salzburg (Avusturya): 1-1

- F Grubu

Real Madrid (İspanya) - Leipzig (Almanya): 2-0

- G Grubu

Manchester City (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya): 2-1

Kopenhag (Danimarka) - Sevilla (İspanya): 0-0

- H Grubu

Juventus (İtalya) - Benfica (Portekiz): 1-2

Maccabi Haifa (İsrail) - Paris Saint-Germain (Fransa): 1-3

